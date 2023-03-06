職場壓力來源繁多，除了工作外，最令人苦惱的就是人際關係，塔羅牌老師艾菲爾點名4生肖在癸卯兔年深陷人緣危機，尤其要特別注意職場小人纏身的問題。

▍第4名：生肖羊

生肖羊在上半年特別引人注目，然而就是因為才華洋溢、奔放搶眼，容易遭小人妒忌，一有機會就想搬弄是非、挑撥離間，讓你感到無奈。在一片看似順風順水的事業推展中，埋下的這些阻礙，多少會影響職場運勢，正所謂「明槍易躲，暗箭難防」，往前衝刺的同時，也要多加注意，別留下把柄，落人口舌。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月、6月。

▍第3名：生肖豬

生肖豬上半年在職場上可能會受盡委屈，原因來自誤信小人讒言而背黑鍋。屬豬者平時就特別容易相信別人，一旦收集到過多的錯誤資訊，就容易做出錯誤的判斷或介入不必要的紛爭，進而導致嚴重的金錢損失，陷入百口莫辯、苦楚自吞的窘境。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月、5月。

▍第2名：生肖虎

正所謂「虎落平陽被犬欺」，生肖虎上半年整體運勢偏弱，導致氣場不足，特別容易被人欺負和瞧不起，有可能是換到一個新的單位，被視為新手，或接手一個不太熟悉的新工作，又或者遇到了趾高氣昂的新主管，對方散發強大氣勢，而迫於情勢所逼，寄人籬下的你，就只能成為小媳婦被人欺負。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月。

▍第1名：生肖兔

生肖兔上半年的職場運奇差無比，容易遇到懷才不遇，或是被蓄意刁難、被潑冷水的窘境。儘管屬兔者有才華、有夢想，對新的一年也極具企圖心，但這些夢想在上半年並沒有辦法得到好的舞台發揮，尤其要特別注意上級長官因為聽信流言，將你打入冷宮，導致提出新的想法見解、工作方案時屢屢受到刁難。上半年建議好好蟄伏著，安撫好主管身邊的紅人，等待下半年時機一躍龍門。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：2月、3月、4月。