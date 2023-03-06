周興哲驚喜宣布大馬演唱會加開第3場。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）日前首度登上香港紅磡舉辦演唱會，締造唱進華語樂壇指標性場館新紀錄後，今（6日）再傳好消息，他的「Odyssey旅程巡迴演唱會」大馬站，門票開賣秒殺，且加場後依舊秒殺，不少歌迷灌進Eric社群哀嚎搶不到票，向來寵粉的周興哲感動表示：「謝謝小興星，我知道你們愛我！」隨後緊急和公司討論，決定再加開第3場，門票7日下午啟售。

周興哲日前剛完成2場紅磡演唱會，接下來將於4月舉辦紐約站、5月飛澳洲舉行雪梨站和墨爾本站，6月則前進馬來西亞，飛往世界每一個角落開唱！不僅如此，Spotify最新公布的「播放量最高的中文歌TOP 10」，排行榜上第一名就是周興哲的〈你，好不好〉，且播放量還衝破1億次，成績驚人，對於出道僅8年的周興哲而言，相當不容易！他得知好消息後興奮地在IG分享，表示「Making history!! （締造歷史）」，加上他去年前進北美舉辦4場演唱會，成就已然衝出亞洲、放眼歐美。

年僅27歲的周興哲演藝成就亮眼，已5度攻蛋的他，去年飛往新加坡舉辦2場萬人演唱會，更揮軍北美舉辦4場「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡迴演唱會，成為疫情後首位在北美洲舉辦大型演唱會的首位華語歌手，且場場座無虛席，從洛杉磯站、聖荷西站、溫哥華站到多倫多站，橫跨3個時區所向披靡，不僅人氣、買氣皆旺，跨界電影主演處男作《我吃了那男孩一整年的早餐》也拿下票房冠軍，票房大破8000萬台幣，還因此入圍金馬獎最佳新人獎和最佳原創電影歌曲獎，最後以該片主題曲《想知道你在想什麼》拿下「金馬59」最佳原創電影歌曲獎，一出馬就摘金。