111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組、女子組4強總決賽3月11日、12日於台北小巨蛋進行，連3屆前進4強的陽明高中，高三主力張聿嵐因為8強階段左膝受傷，目前還有點腫脹，和教練李台英溝通後，忍痛決定本季最後2場賽事不出賽。

張聿嵐在2月15日18歲生日當天，在HBL女子組8強準決賽與南湖高中一戰出賽，在第2節衝入禁區爭搶籃板，落地時左膝受傷退場，後續賽程也未出賽，6日HBL 4強決賽記者會當天，確定連兩場總決賽也得坐壁上觀，在場邊為隊友加油。

張聿嵐表示，3月初確定左膝十字韌帶撕裂，目前還有點腫脹，但至少不影響走路的日常生活行動，只是需要開刀治療。在得知傷勢必須動刀、必須放棄高中生涯最後2場比賽，張聿嵐也難過了一、兩天，但未來有計劃赴美挑戰的她，為了未來運動生涯，得好好照顧身體，也希望可以盡快恢復。

陽明高中教練李台英表示，球隊目前先發5人扣掉張聿嵐，其他4人也是高三，她鼓勵球員都經過3年洗禮，也連續3年挺進台北小巨蛋，如今當家頭號大將受傷無法在決賽出賽，少了張聿嵐平均16.0分、10.2籃板、4.4助攻及4.3抄截的貢獻，大家就好好展現3年累積的成果，展現自己的能力，好好完成最後80分鐘的賽事，不留遺憾。

女子組淡水商工本季依舊來勢洶洶，挑戰隊史及HBL賽史最長的4連霸，本季淡商從預賽到複賽只在預賽輸過陽明一場，當家中鋒蕭豫玟經過去年U18亞青洗禮後，儼然是HBL女子組現在最強禁區球員，平均25.9分、21.7籃板的「雙二十」表現，增添淡商連霸的本錢。

曾在100學年度封后的北一女中，本季除了強化外線投射能力之外，今年的平均身高也優於去年，在高度、外線火力都有優勢的情況下，全力瞄準隊史HBL第2冠；以第4種子晉級4強的南山高中，高一菜鳥葉侑璇在對上普門中學一役，最後90秒連得6分，幫助球隊拿下晉級關鍵一勝令人印象深刻，加上能內能外的張家瑄、射手劉芳瑜，希望在4強賽成為攪局的黑馬。

HBL女子組4強賽賽程，3月11日上午10點淡水商工對壘南山高中，下午4點北一女中對抗陽明高中，勝方於12日下午4點爭冠，敗隊於12日上午10點打季軍戰。

淡水商工在蕭豫玟（後中）帶領下，強勢問鼎4連霸。（高中體總提供）

北一女中尋求隊史HBL第2冠。（高中體總提供）