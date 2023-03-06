費鴻泰影音團隊製作〈松山100再出發〉

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，校園口罩令今天（3月6日）解封。為擴大松山、信義區民眾生活圈，可從「松山車站」出發到基隆可以40分鐘左右，立委費鴻泰倡議北北基「松山－汐科－基隆」共好生活圈。

費鴻泰指出，「松山－汐科－基隆」共好生活圈，在每個車站附近都有商場、廠辦、夜市，生活機能都不錯，重點可以從便捷、安全、優惠的臺鐵區間車與車站來開始執行「進化」方案；再加上各級政府機關的補助和獎勵措施，對地方經濟發展一定有正面影響。

費鴻泰主張，提供良善的軟硬體設施與補助方案；至少「松山－汐科－基隆」的交通工具，可以善用臺鐵區間車，有助於讓小資族的工作與生活範圍擴展到北北基。例如，「2023台灣燈會」於2月5日至2月19日在松信區正式點亮，臺鐵也配合燈會活動，將於活動期間逢週五至週日加開及延長行駛區間車，這是很好的便民交通服務。

費鴻泰說，從2006年到2022年12月25日，北北基都有不同黨籍市長擔任，在三個市政府協調工作比較不容易。自2022年12月25日起，是由國民黨籍的蔣萬安、侯友宜、謝國樑三位擔任市長，正是三市共好同榮發展新生活圈的好時機。

費鴻泰指出，將與立法院國民黨團總召曾銘宗委員商議，如何邀請三位市長和相關單位到立法院商議，大家在交通、經濟、財務等方面，從永續城市角度來提案，打造「新北北基生活圈」。