新北市某國中校長被爆出去年底在校用餐，卻未使用防疫隔板，學生提醒卻反被他以台語辱罵「靠北」，更傳出他不滿遭檢舉，事後找學生錄影面談想揪出爆料者。對此，新北市教育局表示，針對校長言行不當部分，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法審議。

記者致電該校長手機未接，校長透過教育局回應，對於本人不當言論造成學生不舒服的感覺，本人誠懇與鄭重的表達歉意。經過此事件本人已深切自我反省檢討與改進，並將接受教育局相關的處分。

教育局表示，在接獲相關陳情時，已立即介入並啟動調查程序，針對校長言行不當部分，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法送考核委員會審議。

至於錄影等其他陳情事項，經調查後非屬事實，後續將由督學定期與不定期入校督導；如有違反相關規定，將依法嚴辦。

教育局強調，重視校長專業發展，透過校長三級輔導機制，由駐區督學、聘任督學與師傅校長共同參與，運用例行訪視、會議研討與座談等方式，於平時了解校長辦學情形並適時給予指導或提供協助，對於初任校長，會提供足夠的諮詢管道與心理支持。