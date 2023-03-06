蚵仔煎不加蛋！蛋批發價每台斤漲3元 遼寧夜市老攤勝利號宣布「這品項」停賣 @ChinaTimes ​

6日起雞蛋批發價每台斤將上漲3元，創下歷史新高漲至55元，缺蛋災情已成全台普遍現象。但近日有蚵仔煎名店公告缺蛋，竟被綠營側翼出征，揚言檢舉消防、衛生、勞檢，要給商家難看。國民黨立委王鴻薇質疑，缺蛋是商家的錯嗎？但是綠營不准你說，你說了做了就是錯！她直批，出征贏了也改變不了事實，如果逼大家連真話都不能講，還要老百姓怎麼過日子？怎麼做生意？老闆何其無辜？她聲援疾呼：讓人民說真話！

「缺少原物料，商家做不了生意，竟然還要被出征、道歉？」王鴻薇今(6日)在臉書發文痛批，你沒看錯，這就是在台灣社會血淋淋的案例，開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎，日前在臉書粉絲團發出特別公告：「本攤即將斷蛋，下週一起蚵仔煎『可能』沒蛋加。」就是這則，單純反映生意狀況的貼文，讓綠營側翼、塔綠班大舉出征，甚至還有人留言說，要去檢舉消防、衛生、勞檢，要給商家難看。

王鴻薇不捨表示，更別說勝利號老闆更是負責任的跟大家說「臨時接獲通知，供應商雞場母雞生病撲殺了，將隨即斷蛋」，這些內容都是真實反映商家面臨的狀況，卻要受到這麼多不理性的出征，老闆何其無辜？

王鴻薇質疑，缺蛋是商家的錯嗎？生意做不了是商家的錯嗎？告訴顧客沒有商品是商家的錯嗎？都不是，但是民進黨不准你說，你說了做了就是錯！受不了出征，勝利號商家更是連忙道歉，還希望大家理性看待此單一偶發事件，避免渲染誇大。

王鴻薇強調，政治護航不應該傷及無辜，商家做生意更是要以誠信為本，沒有蛋就是沒有蛋，出征贏了也改變不了事實，如果要逼大家連真話都不能講，還要老百姓怎麼過日子？要怎麼來做生意？她疾呼：「聲援勝利號！讓人民說真話！」