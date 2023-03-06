俄烏戰爭打到今天（6日）進入第376天，烏克蘭人堅強抗敵的精神贏得世人尊敬，歐美衡量防衛情勢也積極申援。德國智庫統計，至開戰1周年前夕，各國軍援仍以美國居首，其次為英國、波蘭、德國；軍事與人道捐輸總額在GDP占比居冠的是波羅的海小國愛沙尼亞、高達1.1%，美國為0.4%。
俄羅斯去年2月24日在烏克蘭展開「特殊軍事行動」，如意算盤是3天內攻下首都基輔，豈料這場戰爭拖了1年還沒結束。歐洲新聞網（Euronews）報導，德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）追蹤統計，自去年1月至今年2月23日，美國喊出軍援烏克蘭的金額以443億歐元（近新台幣1兆4428億元）遙遙領先。
美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）高階主管鮑曼（Brad Bowman）說，實際數字遠高於此，他認為美方大量軍援與烏克蘭人的勇氣與機敏，就是烏克蘭能夠撐到如今的原因。
歐洲新聞網引述非政府組織武器貿易論壇（The Forum on the Arms Trade）資料指，美國支援烏克蘭的武器種類繁多，光是火砲就至少7種，其中高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIRMS）已達38套；坦克與步兵戰車多達9款，例如美製M1艾布蘭坦克（Abrams）累計31輛；愛國者、鷹式等空防系統與彈藥也至少6種；M-17直升機已20架。
軍援金額排名第二的是英國，逼近49億歐元（約新台幣1596億元），包括火砲、坦克、空防武器，以今年1月開率先提供14輛挑戰者2式坦克（Challenger 2）最受矚目，這是西方國家現今主力款。
身處北大西洋公約組織東緣，緊鄰戰區的波蘭軍援金額累計24.3億歐元（近新台幣792億元），排名第三。德國位居第四，累計23.6億歐元（約新台幣769億元）。
基爾世界經濟研究所統計顯示，以各種捐輸總計金額在GDP占比相較，波羅的海三小國均名列前茅。愛沙尼亞最給力，GDP占比1.1%在40國之中居冠；拉脫維亞1%，立陶宛0.7%；第四名是波蘭，捐輸金額占GOP的0.6%。
鮑曼特別指出，波蘭扮演了值得稱道的要角，波羅的海三小國也十分積極支援烏克蘭，「北約東側門外出了此等大事，這些又是最靠近俄羅斯的國家，他們對於我們的敵人並無不切實際的幻想」。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說：「倘若烏克蘭淪陷，世界其他地方的自由會落入險境。我們幫助烏克蘭保家衛國，也等於捍衛所有國家的自由民主，包括愛沙尼亞。」
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