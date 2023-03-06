馬祖莒光鄉由於運補貨船21天未靠港補給，駐守的阿兵哥在西莒沙灘留字沒肉吃，消息傳出引起各界重視，當地居民今天也嘆沒有新鮮的雞肉、豬肉和雞蛋，莒光鄉長陳樂禮表示，目前居民的生活物資尚且無虞，吃的部分暫時沒問題，影響較大的是餐廳店家，下個月起進入旅遊旺季，運補不及恐重創觀光旅遊。

西莒居民抱怨，貨船20多天沒來，現在已吃不到新鮮的雞肉、豬肉，也是只剩下罐頭，而且早餐店也沒有雞蛋，3天前鄉公所來了3箱雞蛋，1人只能領1盒，有些人去晚了就沒搶到，東莒唯一的7-11東西也早都被掃光，目前雖然不至於挨餓，但還是希望貨船能快點來。

陳樂禮表示，目前一般民眾的民生物資尚且無虞，重要的是下個月就要進入旅遊旺季，東莒、西莒有7、8家餐廳，若運補不及，遊客沒東西吃，觀光旅遊業將大受影響，他已在向縣府爭取，希望每10天能固定有從基隆到莒光的貨運航班。至於說沒有新鮮的雞肉、豬肉，其實到南竿還是買得到，雞蛋則是全國性的問題，他也已向農委會要求補給。

對於阿兵哥在沙灘上留字，在馬祖當地也出現另一種聲音，稍有年紀的民眾認為，大家都當過兵，軍中生活本來就和外面不同，現在的阿兵哥太過養尊處優，罐頭也是肉，難道要每天吃牛排、炸雞嗎？