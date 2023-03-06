南投集集鎮集元果觀光工廠園區內所種植或契作的山蕉都採友善方式耕作，且均有石虎認證標章，其生產蕉薯叔零嘴也正式在家樂福上架。（馮惠宜攝）

為推廣友善耕種優質農特產品，水保局南投分局今（6）日舉辦「食際行動，力挺農村創造黑金經濟」記者會，宣布台灣冠軍精品咖啡及友善環境的蕉叔薯餅乾正式在家樂福上架，水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，這次上架都是農村裏的「黑金」咖啡獲世界評比冠軍，山蕉台語諧音也是「金」。

水保局南投分局6日前進西屯家樂福影響力概念店舉辦記者會，宣布再度攜手國內大型量販店家樂福集團合作推動農村生態復育及友善環境耕作農特產品，邀請農友現場沖煮咖啡、推薦山蕉料理與有機產品，讓民眾品嚐來自台灣的最佳風味。

水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，這次向大家推薦的台灣冠軍咖啡，有來自2015年CQI亞洲最高分的南投向陽咖啡、2020年CQI全球最高89.25分的雲林嵩岳咖啡以及阿里山最火紅的鄒築園咖啡；透過家樂福線上及量販通路限定銷售，讓精品咖啡除了貼近民眾生活，同時也讓更多人知道品質最好的咖啡產區就在台灣！

陳榮俊更分享棲地共享概念，像是南投集集鎮集元果觀光工廠的蕉薯叔零嘴，就是為了保護石虎生存的棲地與環境，園區內所種植或契作的山蕉都採友善方式耕作，且均有石虎認證標章，藉由友善農村生態環境的方式，讓人與土地、物種都能在多元生態環境中共存、共榮及共享。

家樂福永續長蘇小真表示，家樂福近年積極推動食物轉型計畫，去年起家樂福與水保局合作推動農村生態復育及友善環境耕作議題，期望讓每個人都能透過日常的消費，就能增加一份對於這份土地及農村的守護。