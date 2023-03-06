本土「戲劇男神」陳冠霖有許多忠實粉絲，演技實力精湛，是不少八點檔的御用男主角，出道多年參演作品無數，他與女星鄭仲茵多年前曾有一段婚姻，近日鄭仲茵接受訪問透露陳冠霖都沒看過女兒，陳冠霖隨後發文反擊，兩人各執一詞，今日陳冠霖再次發聲直呼：「請妳放過我吧」。

陳冠霖還原當年事件始末，提到當初的KTV事件是他和劇組朋友聚會，事先有和鄭仲茵報備，「後面卻被莫名扣上要來抓姦的場所，也變成我跟不存在小三的約會。」陳冠霖透露當時鄭仲茵情緒激動，衝進來就潑水、謾罵、動手打人，接著拿東西要砸人，當下他確實因為對方攻擊並拿瓶子要砸人，所以打了鄭仲茵一巴掌，「過程中，她依舊無法冷靜不肯罷手，而我們兩人在彼此推拉離開包廂的最後，也就演變成我是女方口中對她長期施暴的暴力男！」

陳冠霖強調自己的言論都有經過法律證明，「之前我所發出的判刑處刑書，都是經過偵查及證人供述得到的事實，這也是為什麼起訴書上女方犯下傷害罪被起訴的原因！」後來雙方調解，同意互相撤告和解離婚，陳冠霖喊話前妻：「我試問20年來妳對我的恨意，與用盡方法只為讓我身敗名裂的手段，有目共睹，若是妳沒有理虧，妳會提出和解（妳說因為我的家中長輩求妳，妳才同意和解離婚）～妳自己信嗎？」

陳冠霖曬出處刑書。（圖／陳冠霖facebook）

陳冠霖表示因為在KTV打了前妻而付出代價，過了20年不希望再被繼續消費，直言：「這件事一直以來都是兩敗俱傷，20年了，我的訴求只有一個，請妳放過我吧，真的做到各自安好。」透露這是最後一次回應此事，之後不會再回應。

鄭仲茵曬出陳冠霖的悔過書，信上寫著承諾愛護妻子、不得辱罵、需照顧家庭等等內容。（圖／鄭仲茵facebook）

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