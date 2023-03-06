第5屆世界棒球經典賽來到第2天官辦熱身賽，中華隊此役碰上富邦悍將，先發打線出爐，由黃子鵬先發，與高宇杰搭配，二壘則是去年中職打點、安打、打擊率第一的林立鎮守。
總教練林岳平表示，今天打線差不多，就是差在捕手而已，「換一個捕手角度，去看看這樣的打線呈現出來的結果。」
經過8場自辦熱身賽及1場官辦熱身賽，目前9連勝的中華隊在正式開打前剩下最後1場熱身賽。「餅總」希望球員能把這段時間發揮在場上的感覺跟能力帶到正式賽中就好，「是不是能在勝負的時候，把平常心發揮出來，希望球員能秉持專注力，平常心面對。」
中華隊先發打線：
第一棒：鄭宗哲（游擊）
第二棒：林立 （二壘）
第三棒：張育成（一壘）
第四棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第五棒：王柏融（左外野）
第六棒：王威晨（三壘）
第七棒：陳晨威（右外野）
第八棒：高宇杰（捕手）
第九棒：陳傑憲（中外野）
先發投手：黃子鵬
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。