第5屆世界棒球經典賽來到第2天官辦熱身賽，中華隊此役碰上富邦悍將，先發打線出爐，由黃子鵬先發，與高宇杰搭配，二壘則是去年中職打點、安打、打擊率第一的林立鎮守。

總教練林岳平表示，今天打線差不多，就是差在捕手而已，「換一個捕手角度，去看看這樣的打線呈現出來的結果。」

經過8場自辦熱身賽及1場官辦熱身賽，目前9連勝的中華隊在正式開打前剩下最後1場熱身賽。「餅總」希望球員能把這段時間發揮在場上的感覺跟能力帶到正式賽中就好，「是不是能在勝負的時候，把平常心發揮出來，希望球員能秉持專注力，平常心面對。」

中華隊先發打線：

第一棒：鄭宗哲（游擊）

第二棒：林立 （二壘）

第三棒：張育成（一壘）

第四棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）

第五棒：王柏融（左外野）

第六棒：王威晨（三壘）

第七棒：陳晨威（右外野）

第八棒：高宇杰（捕手）

第九棒：陳傑憲（中外野）

先發投手：黃子鵬