許男去年10月間在中市某間福德祠，見女信徒小美虔誠拜神，竟假裝廟方人員，還搭訕引導參拜，騙稱要幫忙治腳、按摩肩膀等藉口接近她，還趁機摸臀、襲胸，小美感到不舒服而斥喝，許見事跡敗露才倉皇逃走。許坦承犯行，法官依強制猥褻罪判6月，緩刑2年，受法治教育2場次，可上訴。

判決書，許男與鄰居去年10月26日下午4時許到中市1家福德祠遊玩，見小美很虔誠拜神，他竟偽裝成宮廟人員引導參拜，還佯稱要幫她治腳為由搭訕，趁她祭拜時以毛巾摀住她眼睛，帶到金紙陳列處，雙手假裝在她背後口袋找東西，往臀部東摸西摸。

隨後，許男又假借按摩頸部，將她帶到廟前圓桌，藉機襲胸、摸臀，小美察覺有異出言制止；許男將小美帶往花圃區，要求她趴在台階上，要求她左腳彎曲舒緩，直接坐到她的腰臀部，小美用力將他推開，許男見事跡敗露才倉皇逃走。

許男委任律師則以許男為輕度智能障礙，請求法官依刑法19條等規定，減輕其刑。

法官認為，許男曾因強制猥褻案經檢察官不起訴處分，對強制猥褻為非法犯行應有所認識，佯裝協參拜而強行猥褻屬於計畫性犯行，難以認定因輕度智能障礙而導致辨識違法能力降低，經被害人數次制止才停手逃離，不符減刑相關規定。

法官以許男坦承犯行，已與被害人達成和解及賠償，認定以暫不執行為適當，依強制猥褻罪處徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，法治教育2場次，緩刑期間交付保護管束。