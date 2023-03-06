桃園市蘆竹區的大古山休閒農業區，位置鄰近機場捷運A10山鼻站及A11坑口站，其園區幅員廣闊有近300公頃，多年前開始復育野百合，近年終於可明顯看見成效，為迎接每年5月將登場的野百合花季，今年更特地邀請小朋友一起復育野百合，體驗播種與種植的樂趣。

大古山野百合花季約在每年4、5月登場，潔白的花朵會開滿整座山頭，吸引不少網美、民眾攜家帶眷來看美景。大古山休閒農業區總幹事鄭文彬指出，野百合花因為氣候變遷逐漸凋零，後來在討論休閒農業區的定位時，在當地耆老的建議下，決定開始復育野百合花，近幾年自己育苗種植後逐漸能看見成效。

鄭文彬說，目前正在復育的野百合花有2個品種，分別為4月底開花的鐵炮百合與7月開花的台灣百合，其中又以鐵炮百合占最大宗。野百合的復育活動也與周邊的山腳國小合作，去年邀請高年級學生做復育，今年則邀請低年級的學生學習播種與移植，盼能引發學生對農業的興趣。

鄭文彬表示，這次山腳國小低年級的小朋友除了參加野百合復育體驗活動以外，當天每人更帶回2盆野百合花苗，等到5月20日、5月21日的野百合季活動，大古山休閒農業區將舉辦「回娘家」的評鑑比賽，看看誰的花苗養得最好，屆時歡迎民眾一起共襄盛舉。

不僅大古山休閒農業區忙著復育，市議員許清順3月起也在服務處發送100株野百合花苗，只要在網路上填寫表單，便能帶回野百合花苗回家種植，一起響應復育野百合花的行動。