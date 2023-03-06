T1籃球聯盟桃園雲豹19日對陣台啤英熊隊時，爆發賽史以來最嚴重的衝突，兩方成員大打出手，連外國媒體及NBA球星俠客歐尼爾，都有轉發打架影片，但有民眾認為打架涉及違反社會秩序維護法向警方提出檢舉，士林警分局偵查隊通知球團到案說明，英熊隊球員蔣淯安、助教林玠禾6日到案，另一方永豐雲豹球員明天下午5點將到分局說明。

警方表示，球員蔣淯安恐面臨社會秩序維護法「互相鬥毆者」，可處1萬8000以下罰鍰，助教林玠禾二人到案稱，均否認有動手，並整起事件是球場上的行為，警方為何會介入，「覺得很奇怪！」

該場比賽進行時，雲豹球員陳孝榕面對英熊隊球員蔣淯安防守時，揮肘攻擊對方，引發蔣的不滿，雙方爆出拉扯扭打，其他球員、教練見狀也紛紛衝入，有的是阻止幹架，有的則是幫忙助拳，雲豹的當家球星「魔獸」霍華德當時也有進場勸阻。

警方通知T1聯盟賽務長謝志成說明後續懲處，其中英熊助理教練林玠禾，因為進場讚聲揮拳，被重罰、禁賽。明天下午7時將傳喚永豐雲豹球員陳孝榕、盧捷閔。