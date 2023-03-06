新北市一名男子因妻子外遇而婚姻破局，事後控告介入許姓小王介入婚姻，指控前妻想結束婚外情回歸家庭時，遭到許男阻止，認為自己的配偶權遭到許男侵害，求償100萬元。新北地院審結，判許男要賠償60萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與前妻小晴（化名）婚姻存續期間，許男明知小晴為有配偶之人，仍與小晴交往，多次發生性行為之外，還互傳簡訊談及性行為過程，甚至在小晴打算結束婚外情回歸家庭時企圖阻撓，以公布小晴照片為由脅迫對方，至今未有歉意，他認為許男的行為已嚴重侵害配偶權，故依法求償100萬元。

對此，許男稱，小晴曾多次向他抱怨與丈夫常為了金錢問題爭執，夫妻感情淡薄，萌生離婚念頭，認為小晴與丈夫離婚已有跡象，並非他介入才造成，人夫沒有受到真正的精神痛苦，求償金額也過高。

新北地院審理時，法官勘驗證據後，認定許男的確與小晴多次發生性行為，且2人的對話紀錄中，許男曾說，「快3週沒有抱抱了，想鑽下去，挑逗妳」、「好，妳做上來」、「嗯嗯，那妳坐著，是真的硬硬，超硬」等語，均顯見雙方互動已經逾越普通男女互動，侵權屬實，酌情後判許男要賠償60萬元為適當。可上訴。