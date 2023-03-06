馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧指出，部分軍營廚餘量較國民人均高出7、8倍，國防部還宣傳吃到飽等級伙食，但馬防部沒肉事件卻突顯一國兩制？她質疑，國軍的運補能力如果發生戰爭真的會糟糕，國防部官員解決問題的不罵不處理態度官僚，連應該最講求務實紀律的國軍都變得浮誇。

「天下昇平，英皇威武！同是國軍，一國兩制！」游淑慧今(6日)在臉書發文指出，去年審計部發布110年決算報告，調查發現，陸軍部分營區每人平均的廚餘量較國民人均廚餘量高出7、8倍。然後國防部又找網紅來開箱國軍伙食拍攝影片。宣傳所謂飯店等級的吃到飽，不僅如飯店Buffet，還有鐵板燒區專門做鐵板燒料理、自助式的烤麵包、生菜沙拉區、現做甜點紅豆餅，就連冰沙機跟飲料也都一應俱全。

游淑慧質疑，但如今卻出現疑似馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」等字句。到底發生什麼事？同屬國軍，一國兩制？這件事突顯了三個問題：

一，國軍的運補能力出現什麼問題？每年花幾千億跟美國買武器，然後只是補給船壞了，國軍就得啃罐頭。如果真的發生戰爭，這樣的運補能力真的會糟糕。

二，國防部官員解決問題的態度官僚，不罵不處理。伙食補給船只因為天候和故障，就把問題放在那，媒體一報導，才趕快用運輸機運補。運一次可吃10天，那為什麼之前不做呢？因為這些國防部官員平時都吃自助餐吃飽飽，那管外島國軍吃罐頭。

三，連應該最講求務實、紀律的國軍都變得浮誇，這幾年只顧找各種網紅來內宣，但國軍的尊嚴、國軍的照顧、國軍的紀律，國防部都是2266。

游淑慧不禁感嘆：唉，民進黨每年花幾十億納稅錢，鋪天蓋地的大內宣、大外宣，不斷形塑台灣是舉世滔滔的幸福之地，但真正的台灣現狀呢？