台灣金融研訓院今舉行董事長接任，前財政部長蘇建榮去年12月25日卸任後，今正式從代理董事長邱淑貞手中接下研訓院董事長職務。

蘇建榮表示，卸任部長後短暫回歸教職，時間配置充分且自由，接下董事長職務後，教學之餘也會多花時間來研訓院，與金融產業一起合作，期許對金融發展有所貢獻。

對於近日美國升息步幅預期加大，蘇建榮認為，Fed貨幣政策會影響國際資金移動，利差也持續擴大，會導致整體金融業如銀行、保險業受影響，加上台灣是小型開放經濟體系，難免會受影響。

但他強調，這是政策面最後的結果，若看整體金融產業，研訓院會持續提升專業人才體質、專業創新，協助金融產業體質更完善，以因應外在衝擊，最重要還是金融業本身體質的提升，研訓院一直扮演這個角色，不管是人才訓練上、或是相關國際連結都非常重要。

對於今年經濟挑戰，蘇建榮表示，相信包括主計處、財政部、金管會、央行以及經濟部，都會注意到國際政經情勢變化，各部會有其政策因應，尊重各部會政策決定；至於金融業還是先體質強化，研訓院工作就是協助金融業人才、資源取得上，將持續與產業合作，金融產業發展也是經濟發展一部分，他強調會與研訓院同仁共同努力。另，媒體關心普發現金對於經濟挹注效果？蘇建榮過去卸任部長後，曾公開對此政策發表看法，今日被問及此問題，他僅強調過去都已表達過看法，不再對此議題發言。