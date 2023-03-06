前閣揆蘇貞昌曾誓言當院長不投標案，但其女兒蘇巧純「二三設計」卻承包桃園新總圖的多媒體工程，桃園市工務局長汪在宙6日曝是前祕書長黃治峯開會決議，讓藍議員斥「二房東」全台數位就是白手套，正大光明轉包給蘇巧純，讓蘇家荷包賺滿還不用負任何責任。

「很可笑，我哪有那麼厲害！」黃治峯聞訊直呼時間已久，根本不記得，若有裁示也是按照幕僚的建議，強調自己不認識蘇貞昌和蘇巧純，春原要給誰做根本管不著。

國民黨議員舒翠玲曝桃園市立圖書總館多媒體工程，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，6日在議會質疑2495萬為何不用公開招標，汪在宙坦言是「府一層決定」，逼問下更透露是黃治峯2020年8月總圖相關會議上裁示，直接將鉅額採購交辦給春原營造。

「全都連上線了！」舒翠玲說，新總圖電影棟被查到違法施作夾層，當時覺得不可思議，怎會有承包商敢在太歲頭上動土，不經核准違建，合理懷疑是因答應黃治峯私下轉包給蘇巧純，桃園市政府欠春原營造，因此睜一眼閉一眼當沒看到。

「說一個謊就要用更多謊話圓謊！」舒翠玲說，蘇貞昌高喊當閣揆就不包工程，如今退居幕後還不用負任何責任，春原營造取得新總圖多媒體工程，轉包給全台數位，再交給蘇巧純的「二三設計」，蘇貞昌扛正義道德大旗，卻把全台數位當擋箭牌、白手套，讓蘇巧純能收錢接標案，還不用負責，比以前封建時代更誇張。

議員詹江村也質疑，層層轉包方式根本把政府當冤大頭，一條牛剝多層皮，出問題最後還無法究責，也呼籲市府檢視當初的評審有無私相授受，不要因為當時的評審成了新科議員就不敢追究到底。