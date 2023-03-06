苗栗德芳教養院前年發生院生被虐待致死案件。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉德芳教養院，李姓院生2021年被虐致死案件，經法院審理，依私刑拘禁致人於死罪，判處主嫌林姓前組長8年10個月徒刑、賴姓前助理7年10月，另在場全程目睹，並未施暴但交付凶器的周姓前生活扶助員，也被判7年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

被害致死28歲的李姓院生，為重度自閉症患者，2021年7月29日下午4時許，在房間突然倒地，身體四肢及腹部有多處瘀青，臉色發紺，送醫急救不治，檢警隨後展開調查，才讓德芳教養院員工涉嫌虐待致死案件曝光。

根據了解，事發當天中午12點多，李姓被害人因為情緒不穩，林姓、賴姓男子接續對李打耳光，更用拳頭毆打其胸、腹與背部，並請周姓女子拿來按摩拍，接著林、賴再將李的臀部打成瘀青重傷，賴隨後更用束帶捆綁李姓院生雙手。

當天下午2點多，李姓被害人當時掙脫綑綁逃出門外被發現，賴男隨即以金屬掃把柄毆打李的大腿，再用周拿來的按摩拍繼續毆打李的臀部，林男見狀後也再持按摩拍毆打李男，賴又再用束帶將李男綑綁雙手、雙腳。

李姓院生被綁期間持續反抗，賴、林、周3人充耳不聞，更未讓李補充水分，導致李姓被害人引起橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，最後因惡性高熱、代謝性衰竭，當天下午4點多送醫，僅1個多小時之後就不治身亡。

法官審酌被告3人犯後態度，林男主導此案，犯後不願認罪；賴男協助施暴、拘禁並坦承犯罪；周女雖未參與施暴，但聽從賴、林兩人提供施暴工具，犯後態度普通。

考量被告3人均未與被害家屬和解，也未獲家屬原諒，法官判處林姓被告有期徒刑8年10月、賴姓被告7年10月、周姓被告7年2月，全案仍可上訴。

死者母親提到，林男等3人至今一點悔意都沒有，這樣的宣判太輕，無法懲罰到他們，孩子被受虐致死，這種傷痛迄今是遲遲無法平復，會再與律師商討是否上訴。

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