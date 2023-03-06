桃園永豐雲豹職業籃球隊6日宣布，為迎接3月份重返桃園主場，開啟連續11場捍衛「雲豹棲息地」挑戰，球團別出心裁推出11件球衣，已搶先在社群媒體曝光，屆時將搭配主題日個別亮相，期待給球迷充滿驚喜的觀賽享受。

雲豹結束兩個月客場之旅，設計出11套球衣緊密結合雲豹團隊無懼的精神，主視覺「One Team One Love」海報藉由一字排開分解籃球動作，象徵特有種軍團重返主場後更升級的氣勢。

主題球衣將於比賽當日現場首賣同款「球迷豹藏版」，精緻電繡工法搭配高磅數精裝盒以及主視覺限量編號卡，當日當款限量100套(數量有限賣完為止)，詳細販售資訊另行公布。

最後一套由霍華德(Dwight Howard)領銜公布的超人款球衣，將重磅搭配本周六(11日)「超人回歸」主題日！球衣採用超人經典藍、紅配色，前胸以LEOPARDS縮寫交疊成超人S，代表特有種將以英雄姿態站上賽場。

雲豹每場主題日精心準備有趣進場贈品，提供給購買特種S、A、B區的球迷珍藏。3月11日及3月12日兩場主場門票將於3月8日在KKTIX售票系統上線販售；剩餘主場賽事門票則於3月10日開賣。