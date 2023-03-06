許多人思考未來的工作時，難免會選擇轉換職業換個跑道。一位33歲男子表示，他原本是科技業的派遣設備工程師，最近轉職當技術員又兼職保全，沒想到卻被家人嫌棄沒出息，女友也因此覺得沒辦法買房而不想結婚，讓他無奈上網求解，「33歲選擇當技術員很廢嗎？」不過許多網友發現，他月薪高達5萬元後，紛紛指出該數字已超過60%台灣人，要他別為了別人改變自己。

原PO在Dcard發文表示，自己近日轉職當技術員，覺得工作輕鬆、不用加班，也不需為了維修東奔西跑爬來爬去，除了本業之外，他又另外找了份輕鬆的保全職缺，只需要在假日工作，如此一來每個月薪水達到5萬元，相較之下，過去的派遣設備工程師月薪只有4萬，讓他相當滿意。

不過讓原PO困擾的是，他轉職後卻被家人和女友嫌棄沒用，「好好派遣的工程師不當跑去當技術員跟保全」，家人覺得技術員沒出息、發展性不高，女友也覺得技術員無法買房，所以不想跟他結婚，原PO因此開始懷疑起自己轉職的決定，「各位真的是這樣嗎？33歲選擇當技術員很廢嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「問就是分，選擇自己喜歡的人生」、「4.5萬已經超過60%的人了，薪水中位數才4萬（年薪50.6萬元）耶」、「女友不想跟技術員結婚，那就換一位可以接受技術員的女友才是正解」、「哥你很好了，不用管他們」、「女友媽媽作業員做久了，現在加年終那些年薪也破百。如果你要的生活跟她不一樣，換一個對你也沒壞處」。