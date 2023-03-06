哆奇玩具公告，由於經濟不景氣，經營面臨挑戰，將積極協助消費者進行預購商品退款。

哆奇玩具指出，由於2021年5月疫情發生後所產生之市場變動，整體市場衰退，經濟不景氣，以及原物料上漲、原廠交貨遲延直接影響商品成本，造成代理商屢次更動付款條件與方式，包含預付高額訂金、綁貨搭售、到貨量不足、取消訂單、浮動成本等各項錯綜復雜問題，實已造成營運壓力。

並且，所販售之商品多為國際品項，疫情期間海內外物流、運送時程難以掌控，導致無法提供消費者明確到貨時間與專業服務，經營亦面臨諸多挑戰。

另外，哆奇玩具表示，有心人士以信用卡付款或採取分期付款，經大量購買後，在即將到貨前以各種理由進行大量退款，反覆數次，過程中衍生許多額外成本，包含刷卡手續費、營業稅、處理成本等，累積龐大銷貨壓力，實已影響營運層面。

哆奇玩具強調，後續將積極協助消費者進行預購商品退款，或協助消費者直接與供貨商進行採買事宜。目前哆奇正在辦理退款作業中，惟因核對工作耗時，為了能更快速完成退款，若您原先採用信用卡購買哆奇商品，請您檢附購買資訊依各發卡機構公告之信用卡消費爭議處理流程，向發卡機構申請「爭議帳款」，以加速退款作業效率。