為喚回年輕族群的支持，民進黨主席賴清德今天召開黨務主管會議，指示青年部及民主學院應強化青年參與公共事務的人才培育工作，提出相應的「人才培育計畫」。他也要求相關部門協助地方規畫課程及培訓，讓年輕世代能發揮集體戰力。

南投立委補選由民進黨提名的蔡培慧擊敗國民黨老將林明溱，賴清德今天在會中首先邀請進駐南投二選區立委補選的12名黨工同仁，接受全體黨務主管的鼓掌肯定。

黨政人士轉述，賴清德勉勵大家，這是全黨團結一致努力的結果，所有人協助蔡培慧打贏選戰，但也呼籲全黨同志應謙虛，心存感恩，將一切功勞歸給南投鄉親，感謝南投鄉親願意給民主進步黨及蔡培慧努力打拚的機會。

他在會中也分別聽取青年部及民主學院部門業務簡報，隨後指示兩個部門應強化青年參與公共事務的人才培育工作，提出相應的「人才培育計畫」。

賴清德感謝並肯定「國務青」團隊努力有成，這次投入南投二選區輔選工作的年輕朋友，讓他親自感受到年輕人演講，除了感動人心，也展現年輕人獨當一面的熱情和行動力。

為此，他認為，民主扎根的工作非常重要，讓年輕朋友能夠加深對國務青團隊的認同及榮譽感，並要求後續相關部門除了協助地方黨部辦理營隊和相關課程外，對於「國務青」、「各縣市年輕民代及鄉鎮長等公職」，都要規劃相關課程並邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。