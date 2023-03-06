嘉義市政府辦理「道爺圳糯米橋上游排水改善工程」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民眾參觀「道爺圳糯米橋上游排水改善工程」施工工區。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市市定古蹟「嘉義道圳糯米橋」，被國小學童直言周邊景觀、水質、水環境及排水不良等問題叢生，市府花費1649萬元整治，並新建1座人行觀景橋，預計今年4月底完工，市府表示，完工後可改善渠道環境、水質惡臭及排水不良等現況，促進推展文化古蹟價值。

嘉義市宣信國小小朋友1年多前參觀學校附近道爺圳糯米橋，認識在地環境及人文歷史，直指糯米橋附近停滿車輛、雜草叢生、四處都看得到垃圾，橋上的護欄油漆也褪色，環境十分不好，他們針對糯米橋現況提出建議，希望市府能改善周遭環境。

還有朱姓學童認為，市府應該把河道清乾淨，並在空地上建造涼亭供民眾休憩，搭配植栽及花草，留通道讓民眾可以進出觀賞，同時馬路旁應標示紅線禁止停車，讓大家可以親近糯米橋，看見它的美。

市府文化局表示，「嘉義道爺圳糯米橋」於2014年指定為市定古蹟，目前仍在使用，是極少數留存至今的古糯米橋，見證早期台灣建橋技術、南田古道交通變演、在地人文歷史。

文化局指出，宣信街一帶向外延伸就是早期的南田古道，道將圳是嘉義市最早建造的灌溉水圳，道爺圳糯米橋原是竹子、木簡搭設的便橋，讓循南田古道往來諸羅城的人能通行，在地方仕紳捐助改建為石橋。

石橋橋面僅約10平方公尺，隨著交通流量變大，橋面不敷使用，1976年在原有石橋上鋪設鋼樑和水泥，成為一座橋上橋。

市府工務處表示，市府去年起辦理「道爺圳糯米橋上游排水改善工程」，包括在糯米橋東側新建1座人行橋，供民眾徒步觀景，工程去年10月7日開工，預計今年4月底完工，工程完工後會大幅改善糯米橋周遭整體環境，也有助於歷史文化保存、推展文化資產價值。