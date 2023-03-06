對此，工總在會中表達意見指出，下半年經濟及能源走勢仍有諸多不確定變數，建議採分次調漲，不要一次漲足，再觀察能源及國際景氣後勢狀況，以免衝擊產業及民生，助漲通膨壓力。

台電今年初對外表示，預估今年虧損達2,700多億，連同去年虧損2,600多億，二年合計虧損5,400億。但日前在電價審議會工作小組提出的數據，虧損又擴大了，預估全年虧損3,200億元，較先前擴大約4、500億，因此含3％合理利潤，一次漲足會逾4成，而不是原先預估的3成。

不過，委員對台電燃料成本的估算提出質疑，台電解釋，例如煤價去年現貨為每噸400美元，但今年長約價270元，不過今年現貨跌至每噸240美元，比長約便宜。因此，委員認為，台電若多採購現貨，可減少虧損，長約和現貨占比各為多少，希望台電再進一步精算，提山更精確的購煤成本。

台電也在會上表達，下半年10月再次調漲電價機率不大，希望這次就要一次調漲至可供營運的安全資金水位。

據高層透露，這次住宅用電、及工商產業用電，都會平衡調漲，會中也有高度共識，針對民生及工商業的用電大戶，漲幅要多一些。工商業界日前曾多次表達，若要調漲，產業與民生應同步調漲，才能有效達到節能碳排的目的。

但住宅用電是否500度以上喊漲，知情官員說，還要台電提出更精細能源燃料成本、運費和折舊等資料分析，才能進一步討論平均漲幅及各族群用戶的調幅，不過，工總也建議採四口之家的基準用電來作為住宅用電調漲與否參考較合理。

據台電資料顯示，目前平均每戶每月用電約350度，夏月約430度，相關人士認為，住宅用電攸關民生，要切在500度，700度，或1000度以上調漲，基準線將會和工業及商業服務業作衡平考量。目前1000度以上豪宅用戶雖只占住宅用戶3％，但占家戶用電量約近2成。