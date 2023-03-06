去年12月開始試營運的「阿里山英迪格酒店」遭消費者投訴，228連假全家2大2小入住2晚，房價近7萬元，質疑房價不公開透明；對此，阿里山英迪格酒店回應，飯店官網都能看到透明公開的價格，預定的時間、入住日期、是否含餐等都會影響價格，飯店都會對房客確認住房內容及價格、由賓客簽名同意才辦理入住，該名房客在退房時表示使用1泊2食專案使每間便宜1千多元，其價差飯店也在當場退還。

該房客是透過他的友人在飯店官網預訂2晚包含早餐的住宿，在入住前3天，飯店依照慣例跟房客聯繫確認預訂訊息時，房客表示預訂的專案沒有符合其需求，因此飯店在經房客同意下將其中1間2人房，改為4人房，而在那通電話中，房客表達可能會有晚餐的需求，因此飯店有先告知晚餐加購價格，而後來該名房客在辦理入住現場才決定要加購晚餐，飯店也再次跟其確認內容及價格，房客也同意而簽核住房確認單。

阿里山英迪格酒店解釋，房客入住2晚後，在退房時表示以最原本專案去加購晚餐，每間較後來的1泊2食專案便宜了1千多元，飯店便當場退還差價；業者指出，飯店對即將入住的每位房客都會先做行前慰問及確認住房內容，現場辦理入房時也都會再次確認，並由賓客簽名同意才算完成手續，之後會繼續秉持以客人優先的原則服務所有賓客。