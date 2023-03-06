桃園市蘆竹區日前有名28歲葉姓女子與家人，4日晚間17時30分許走在大古山櫻花步道上，卻突然遇到1輛銀色小客車失控撞上步道前方的某棵櫻花樹，無辜被刮傷手臂及臉頰，肇事駕駛卻連1句道歉都沒有便直接離去，讓葉女及其家人相當無法理解，將受傷過程PO網控訴。對此蘆竹警方表示，目前已掌握肇事駕駛的身分，已通知到案說明。

葉女被撞倒的櫻花樹樹枝刮傷手臂及臉頰，直呼「當下嚇到一個胸口很悶、心臟狂跳」，葉女家人在網路上控訴，氣憤的是肇事駕駛下車並沒有任何回應，1句道歉都沒有，車上的眾人還一副嬉皮笑臉，拔走車鑰匙後便直接搭上朋友的車，並未等警察到場就直接離去，質疑肇事駕駛完全沒心要處理這件事，逃走更有可能是有吸食毒品等有違法的狀況，害怕被抓，否則正常人一定是先報警，怎麼會直接逃走。

蘆竹警分局外社派出所長江弘裕回應，肇事駕駛未等員警前來處置，便逕自離去，目前分局已掌握肇事者身分，正通知到案說明中。

另也呼籲，駕車行經山區或下坡路段，應減速慢行或使用低速檔行駛；肇事致人受傷或死者而逃逸，依刑法第185之4條第1項規定，「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。」同條第2項規定，「犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑」。