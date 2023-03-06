經濟部邀請新北市政府副市長朱惕之視察台水公司新北地區推動管線汰換工程及備援調度幹管工程。經濟部次長林全能6日表示，如何穩定供水是經濟部與台水公司的責任，未來除開源外，也要朝向有效調度及降漏等節流來努力，後續工作亦要拜託立法院預算的支持與新北市政府團隊的夥伴合作，希望自來水公司能如期如質順利完成各項工作，並於施工中降低民眾的不便。

林全能致詞時表示，為因應氣候變遷，經濟部依行政院指示推動板新地區供水改善計畫一期、二期工程，並自109年12月底起，北水南調達每日81萬噸，讓翡翠水庫、石門水庫能聯合運用，完成共飲翡翠水及北部跨區域供水調度任務。 立法委員吳琪銘表示，以往高地區供水無法克服的問題，在板一、二計畫完成後已逐步解決，未來在板新24,000噸清水池完成後，三峽高地區的供水也可獲得改善，土城地區的供水也將更加的穩定。朱惕之副市長表示，感謝在中央協助地方在汰換自來水管線上的努力，但尚有許多30年以上的老舊管線，且多位於主幹道上，期能持續辦理汰換更新，希望降低漏水保障送水安全的工作要一次比一次更好、更快。

水利署表示，這次土城區裕民路等汰換管線工程，因應區域發展迅速，將原本口徑80mm至250mm塑膠管（PVCP）加大為100mm至300mm的延性石墨鑄鐵管（DIP）以提升送水量。用戶外線部分則採用不鏽鋼波狀管（SSP），以保障民眾用水安全。台水公司也特別感謝吳琪銘立法委員長期以來對於板二計畫共飲翡翠水、無自來水地區延管及老舊高地社區用戶受水設備改善等自來水建設工程的支持，協助爭取中央各項經費補助改善新北地區用水穩定與品質。相信後續在經濟部、市府及民代支持與協助下，將加速推動辦理各項降低漏水率及穩定區域供水相關計畫，保障民眾及都市發展用水安全。