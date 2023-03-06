著名影星湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 的「海軍生涯」再傳一筆，在去年的《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)大獲成功之後，阿湯哥再次為了拍片登上航空母艦，這一次是他另一個重要系列作《不可能的任務》第8集，雖然劇情還不清楚。

任務與命令(task and purpose)報導，消息是從義大利傳來的，普利亞電影委員會(Apulia Film)負責人安東尼奧•帕倫特 (Antonio Parente) 說：「克魯斯正前往一艘航艦拍攝飛行畫面，可能是布希號航空母艦(USS George H.W. Bush ,CVN-77)，但我們也不確定。」

系列第7集《不可能的任務：致命清算第一章Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One》將在今年夏天上映，就如同已透露的副標題呈現，這個新故事被分成兩部分。因此第8集，也就是致命清算第二章還在拍攝中，顯然還有更多的跨國際場景。

布希號成了阿湯哥電影工作所登上的第4艘航空母艦，在1986年的《捍衛戰士》，電影開頭和結尾是在企業號(USS Enterprise,CVN-65)拍攝；而去年的《捍衛戰士：獨行俠》，片頭是是在林肯號(USS Abraham Lincoln,CVN-72)上拍攝，而後段的出擊，則是在羅斯福號(USS Theodore Roosevelt, CVN-71)。

不可能的任務系列以動作和特技著稱，但該系列偏向諜報動作，並沒有太多軍事元素。不過在即將上映的第7集，則看到MV-22魚鷹機出動，顯然也有海軍陸戰隊加入。

最近布希號打擊群在亞得里亞海參加北約的海王星打擊 2023-1( Neptune Strike 2023-1)任務，有30多個北約軍艦一起參與，布希號與義大利、西班牙的輕型航艦分在同一個分艦隊。