第一銅配發現金股利0.4元 19:122023/03/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一銅（2009）董事會6日通過去年度財報案，稅後純益為1.96億元，EPS為0.55元，每股配發現金股利0.4元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳奇 董事會通過減資4成 聯發科大手筆 配息76元 國票金換創投董座 金管會：予以尊重 #第一銅 #配發現金股利 #董事會 #日通過 #度財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普發6千下周付委 若進入冷凍期 4月中才落袋 04:102023/03/04 財經焦點 瑞鼎董事會通過 每股配息41元 04:102023/03/01 財經要聞 華銀董座張雲鵬領軍 落實公平待客 04:102023/03/03 金融．稅務 台台併定案 電信市場現三足鼎立新競局 23:582023/02/24 財經 中租基金平台高層異動 陳俊傑升董座 蘇皓毅接總座 04:102023/03/02 金融．稅務 明道大學欠薪2個月組自救會 新企業主3月中旬將接手 17:402023/03/03 生活 台灣大砍85億 併購台灣之星成局 04:102023/02/25 財經要聞 安碁資訊去年每股賺7.92元 登峰 04:102023/03/01 證券．權證 聯發科擬配現金股利76元 殖利率衝破10％ 20:432023/02/24 財經 其陽去年每股盈餘2.60元 18:422023/03/02 財經 市況轉好 瑞鼎聯詠迎春燕 04:102023/03/01 證券．權證 上銀去年EPS達12.98元 創歷年第三高 18:142023/02/24 財經 中租擬辦1.5億股長期募集案 04:102023/02/25 金融．稅務 聖暉＊ 每股獲利16.84元 04:102023/02/25 證券．權證 劍湖山 擬減資、辦私募 04:102023/03/04 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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