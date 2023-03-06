房東私自加裝鐵門（右側），高市工務局認定已違法，限期7日內改善，否則將依建築法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

一名女網友在臉書「爆料公社」發文痛批，在高雄市鹽埕區某7層電梯大樓買下5樓房產，樓下鄰居竟將一間房隔成9間套房出租，讓住戶在每層樓梯間晾衣服，更私自加裝鐵門。對此高市工務局已發文通知屋主，限期7日內改善，否則將依建築法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

女網友表示，9間套房的房客皆來路不明，有未向政府登記的移工、長輩，還在3、4、5樓公共樓梯間裝置不鏽鋼曬衣架，成「曬衣場」，該住戶還嗆「工務局建管處說他可以這麼做」，女網友擔心發生天災人禍導致逃生不及，憤而上網爆料。

建管處前往查看，證實屋主在牆壁間裝設一個白鐵門，已發文通知屋主7日內改善，如未改善將依建築法規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

建管處表示，針對民眾陳情屋主將室內隔成9間套房出租部分，將會同消防局到現場勘查，了解是否違反建築法規定。針對樓梯間放置物品部分，也已發文通知大樓管委會，依公寓大廈管理條例規定先行制止，若經制止而仍未改善者，建管處將依公寓大廈管理條例規定辦理。

高雄市建管處呼籲，依建築法規定，建築物應依核定的使用類組使用，有變更防火區劃、防火避難設施等與原核定使用不合的變更者，應委託建築師辦理建築物變更使用執照，如未申請變更使用執照，處建築物所有權人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。