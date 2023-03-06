竹聯幫明仁會春酒，旗袍辣妹迎賓。（民眾提供）

警方大陣仗在酒店外蒐證盤查。（民眾提供）

近年頻頻滋擾治安，犯下多起重大刑案、毒品、詐欺案件的竹聯幫明仁會，多次被警政署長黃明昭點名掃蕩，痛批猶如治安毒瘤。農曆年前黃明昭連續數日至刑事局舉行破案記者會，也有多起是明仁會犯的案子。今晚明仁會繼同幫的旭仁會，也選上大直萬豪酒店舉辦春酒晚會，據悉明仁會在酒店5樓預計席開約85桌，以中山分局為主的台北市警方動員上百人強力蒐證、壓制黑幫氣焰。

由於前天旭仁會春酒晚宴，有黑幫分子中午就抵達，因此今天中山分局長陳金城中午就率隊前往萬豪酒店部署，指揮大批警力蒐證，緊盯任何黑道分子的形跡，刑大也出動特勤警力，不容藉由春酒集會壯大聲勢，並藉此蒐報該幫會的動態。

不過由於近年北市五星級酒店的住客投訴，指警方大陣仗進入酒店蒐證，會造成不便，因此經協調後，警方僅能在酒店外、地下室停車場等處布崗蒐證。

警方大陣仗在酒店外蒐證盤查。（民眾提供）

因此北市黑幫近年尾牙、春酒、大型壽宴，都刻意選在知名五星級飯店，就是為了避免吃飯時，被警方攝影機緊盯跟拍，讓大哥覺得「沒面子」掃興。不過這麼一來，警方蒐報黑道組織的「深入程度」就差了些，讓警方對飯店業者的不配合頗有微詞，私下抱怨：「飯店不配合警察執法，卻給黑社會方便！」

現場一輛輛豪車。（民眾提供）

由於明仁會近年竄起後，大發橫財，從大哥到小弟個個出手闊綽，因此今晚春酒也如以往一樣停滿豪車，一輛輛跑車、高級保母車駛進萬豪，警方重點盤查，至少盤問了900人，查獲1名交通傷害的通緝犯、1名少年和1名攜帶折疊刀的男子，依法處理。