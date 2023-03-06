阿里山管理處表示，為讓民眾隨時隨地接收阿里山的絕美風光，2019年起陸續建置7處觀光即時影像。（阿里山管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山管理處表示，為讓民眾隨時隨地接收阿里山的絕美風光，2019年起陸續建置7處觀光即時影像。（阿里山管理處提供／呂妍庭嘉義傳真）

觀光局阿里山國家風景區管理處架設在二延平步道的即時影像攝影機，今凌晨6點遭人「徒手二次轉動」惡意移動鏡頭，導致鏡頭景象出現延遲、當機，對民眾轉動鏡頭只為拍下到此一遊畫面，阿里山管理處已報警，並針對延遲前最後影像畫面採證，未來將採取法律途徑究責，絕不輕易寬容。

阿里山管理處表示，為讓民眾隨時隨地接收阿里山的絕美風光，2019年起陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原、里佳資訊站及奮起湖等7處觀光即時影像。

其中二延平步道即時影像視角可拍攝遊客及180度環景，不少遊客會站在鏡頭前，等待鏡頭巡弋至步道時，開心地對鏡頭揮揮手、擺pose留下身影，之後在YouTube直播回放時間內截圖留念，而阿里山管理處為迎合遊客需求，亦配合調整拉長鏡頭的停留時間，方便讓遊客上鏡頭留念。

今阿里山管理處發現，清晨二延平步道即時影像鏡頭，遭到民眾「徒手二次轉動」，似乎是為了拍下到此一遊影像，針對惡劣行為，阿里山管理處馬上向警方通報，警方第一時間到現場取證即時影像鏡頭毀損狀況，目前尚未完全排除毀損可能性，

阿里山管理處說，等確認毀損狀況就會依法提起刑事責任賠償，若鏡頭未毀損則會依即時影像紀錄的當事人影像狀況究責，並依觀光發展條例處以行政罰鍰。

阿里山管理處處長洪維新表示，2021年及2022年二延平的觀光即時影像鏡頭也多次遭受破壞，對此深感痛心，強調阿里山管理處架設即時影像的美意是希望即時分享阿里山的美景，對於民眾為了個人私心破壞公共財物，疾心呼籲，希望大家共同愛護公物，如有遊客看到不法的行為也要嚴加制止。