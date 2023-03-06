華固（2548）位於新北市新莊的商辦地標大樓「華固國家置地」，再開紅盤！世基生物醫學公司今（6）日砸下6.55億元，買下其中2個樓層，總共有12戶辦公室，以及停車位36個，每建坪平均交易單價約38.13萬元；華固預計，處分利益約為總價的27～29％。

今天華固董事會決議通過，處分新莊商辦大案「華固國家置地」的部分房屋及車位，該標的的土地，坐落於新北市新莊區建國段267地號，交易總金額為6.55億元，共12戶房屋、車位36個，合計1,553.38坪，預計處分利潤率約27～29％。

「華固國家置地」基地面積達3,789坪，為華固率先響應新北市府政策的第一座工業區立體化政策大樓，也是華固首度插旗緊鄰塭仔圳重劃區的新莊好市多商圈，為地上12樓、地下2層的廠辦地標，約有141戶，一樓已捐贈給新北市政府公共托育中心，目前也是新北市第一座已經完工落成的工業區立體化政策的大樓。

「華固國家置地」於2020年5月動工，2022年9月底就取得使用執照，開發速度相當高效。