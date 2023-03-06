香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡6日公佈，截至2月底，「高端人才通行證計畫」（高才通計畫）已收到超過1.4萬份申請，其中有超過一半的申請人年齡在30歲以下。

根據中新社報導，香港政府早前推出「高才通計畫」，目的在於吸引世界各地具豐富工作經驗及高學歷的人才到香港探索機遇。

孫玉菡在社交媒體上公佈，截至今年2月底，「高才通計畫」已收到超過1.4萬份申請，當中港府已批核9600多份申請。超過一半的申請人在30歲以下，而絕大部分申請人則在50歲以下。孫玉菡相信，當這批人才來港後，將會成為本地企業的生力軍，為香港的經濟注入動力。

而勞福局6日也與香港人力資源管理學會在港總部合辦「優化輸入人才安排講座」，孫玉菡表示，這是港府在全面撤銷「口罩令」之後舉辦的大型業界交流會，突顯出對人才政策和與業界溝通的重視。同時勞福局已著手與業界協作，舉辦網上招聘會，期待與業界深化合作，讓疫後經濟邁向高品質發展、讓百業受惠。