71歲資深名導張紀中因執導金庸劇聞名，舉凡《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等均是他的作品，影視實力雄厚，但2016年和前妻樊馨蔓離婚後，不只互咬出軌，去年底張紀中還被前妻提告不履行債務，遭法院判賠500萬人民幣(約2209萬新台幣)，怎料最近又將對簿公堂，為此，張紀中發出聲明解釋一切。
根據大陸「天眼查」App顯示，上海紀中文化股份有限公司未履行金額高達545萬人民幣(2408萬新台幣)，且有股權凍結的情況，但張紀中指控前妻想把一切甩給自己，因此6日在聲明中強調，離婚時已對股權和債務進行分割，公司歸前妻所有，並將作品全數留下，沒想到後來前妻和高管們，後續管理方式不當，導致公司經營困難，竟以大量訴訟及變更所有人等手段，造成他極大困擾。
此外，張紀中曾在退出公司4年半後，被嘉中投資合夥企業控告違反不競爭義務敗訴，後來他不滿上訴，日前最終判決出爐，法院認為張紀中從事的影視行為，均屬已退出上海紀中文化股份有限公司才發生，且原告缺乏相關證據，改判張紀中勝訴，對此，張紀中大讚是「司法公正」，讓他沉冤得雪。
而在最後張紀中再度譴責前妻樊馨蔓及其相關人士，警告他們停止並糾正不當行為，「後續我們也將通過合法合規的方式澄清案件事實，我們堅信司法公正！」
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