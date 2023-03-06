71歲資深名導張紀中因執導金庸劇聞名，舉凡《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等均是他的作品，影視實力雄厚，但2016年和前妻樊馨蔓離婚後，不只互咬出軌，去年底張紀中還被前妻提告不履行債務，遭法院判賠500萬人民幣(約2209萬新台幣)，怎料最近又將對簿公堂，為此，張紀中發出聲明解釋一切。

根據大陸「天眼查」App顯示，上海紀中文化股份有限公司未履行金額高達545萬人民幣(2408萬新台幣)，且有股權凍結的情況，但張紀中指控前妻想把一切甩給自己，因此6日在聲明中強調，離婚時已對股權和債務進行分割，公司歸前妻所有，並將作品全數留下，沒想到後來前妻和高管們，後續管理方式不當，導致公司經營困難，竟以大量訴訟及變更所有人等手段，造成他極大困擾。

張紀中指控前妻擅自將上海紀中文化股份有限公司所有人名字改成自己。(圖/張紀中 微博)

此外，張紀中曾在退出公司4年半後，被嘉中投資合夥企業控告違反不競爭義務敗訴，後來他不滿上訴，日前最終判決出爐，法院認為張紀中從事的影視行為，均屬已退出上海紀中文化股份有限公司才發生，且原告缺乏相關證據，改判張紀中勝訴，對此，張紀中大讚是「司法公正」，讓他沉冤得雪。

而在最後張紀中再度譴責前妻樊馨蔓及其相關人士，警告他們停止並糾正不當行為，「後續我們也將通過合法合規的方式澄清案件事實，我們堅信司法公正！」