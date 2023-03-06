全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。蔡英文總統（中）、行政院副院長鄭文燦（左2）、美國在台協會處長孫曉雅（右3）、等人與主辦單位外貿協會董事長黃志芳（右2）及機械公會理事長魏燦文（右1）一同為TIMTOS揭幕。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為康普精機展出的高精度滾齒凸輪五軸分度盤。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為康普精機展出的高精度滾齒凸輪五軸分度盤。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為康普精機展出的高精度滾齒凸輪五軸分度盤。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為康普精機展出的高精度滾齒凸輪五軸分度盤。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為康普精機展出的高精度滾齒凸輪五軸分度盤。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為潭子精密凸輪分割器在自動化設備上的實際運用，可於短時間刻出自己想要的文字於筆上。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為綺發機械吸引許多國內外的買主參觀。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為綺發機械吸引許多國內外的買主參觀。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為精密切割技術。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為導電切割技術。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為導電切割技術。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。（鄧博仁攝）

TIMTOS為全球機械產業人士不可缺席的指標大展，疫後盛大回歸，備受業界矚目，開展第一天即吸引許多過內外買主參觀。（鄧博仁攝）

TIMTOS為全球機械產業人士不可缺席的指標大展，疫後盛大回歸，備受業界矚目，開展第一天即吸引許多過內外買主參觀。圖為台中精機展場。（鄧博仁攝）

TIMTOS為全球機械產業人士不可缺席的指標大展，疫後盛大回歸，備受業界矚目，開展第一天即吸引許多過內外買主參觀。圖為程泰集團展場。（鄧博仁攝）

TIMTOS為全球機械產業人士不可缺席的指標大展，疫後盛大回歸，備受業界矚目，開展第一天即吸引許多過內外買主參觀。圖為Lica展示雷射掃描繪圖技術。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為HiperLip 翻唇式旋轉密封環。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽，可望大幅提昇各國買主將舊有設備汰舊換新的意願，為台灣工具機產業帶來龐大商機。圖為單站加工系統，可一台機器抵過4台。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為上銀科技展場。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為上銀科技展示包裹物流系統，可承載超過30箍筋中的包裹。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為上銀科技展場。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。蔡司集團台灣總經理章平達，趁展覽期間，發表最新技術。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為風電技術展示。（鄧博仁攝）

球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。圖為東台自動化解決方案。（鄧博仁攝）

全球疫情陸續解封，於6日登場的台北國際工具機展，是疫情緩和之後，台灣第一個有國外買主來台參觀的指標性展覽。蔡英文總統（中）、行政院副院長鄭文燦（左2）等人一同為TIMTOS揭幕。（鄧博仁攝）

由外貿協會與機械公會共同主辦的「2023年台北國際工具機展（TIMTOS）」於6日盛大開展，展出地點橫跨南港展覽1、2館及世貿1館，超過1000家來自18國／地區參展商，使用近6200個攤位。

TIMTOS為全球機械產業人士不可缺席的指標大展，疫後盛大回歸，備受業界矚目；尤其TIMTOS為台灣邊境開放後規模最大專業展，海外買主參與度人氣爆棚。

據貿協統計，於國際商旅恢復常態下，開展前已超過80國、3000名國外買主預登觀展，預期今年TIMTOS將吸引國內外5萬人參觀，是2023年初經濟復甦的重要觀察指標。 TIMTOS 2023海內外工具機產業領域佼佼者齊聚，指標參展企業包含友嘉、東台、上銀、銀泰、穎霖、新武、高鋒、慶鴻、協鴻、和和、油機、瀧澤、永進、高明、台中精機、台達電子以及西門子、海德漢、創浦、發那科、易格斯、MAZAK、Mitsubishi、THK、Zeiss、Grundfos、Universal Robot、Mitutoyo、Keyence、Renishaw及ACCRETECH等國際大廠。

開幕典禮現場由總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、經濟部常務次長林全能、臺灣金融控股股份有限公司董事長沈榮津、美國在台協會處長孫曉雅、德國在台協會處長許佑格、瑞士商務辦事處處長梁瑞德、丹麥商務辦事處處長畢尚德等蒞臨，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長魏燦文一同為TIMTOS揭幕。

TIMTOS 2023為更貼近市場趨勢，於世貿1館新增三大主題展區如「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」及「未來製造體驗區」，囊括金屬加工先進製造技術與應用延伸，亦規劃跨三館「金屬加工生態系主題導覽」及世貿一館刀具獵人集章抽機票等活動。同時，展覽更推出ESG雙軸活動「ESG action！永續系列」及「ESG in TIMTOS以製造洞見未來系列」，號召國內外大廠、知名產研與顧問單位為產業獻策，包含由專家提供一對一減碳諮詢的「企業碳健檢 Dr. Net Zero」及一連五天（3／6－3／10）於世貿一館舉辦「未來製造趨勢論壇」、「ESG永續學堂」與「綠色工具機產業對談」、「智造工作坊」、「離岸風電新機會研討會」、「製造癮Podcast Live」等。

TIMTOS 2023實體展於6日起至3月11日展出，線上展則將持續至4月6日，更多展覽最新消息及活動詳情請至官網（www.timtos.com.tw）查詢，亦歡迎鎖定官網及展覽社群粉絲專頁。