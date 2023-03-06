繼新竹市立棒球場被挖出磚塊、電線等廢棄物後，新竹市長高虹安今(6日)查看新竹漁港國際風箏賽場紅火蟻防治狀況時，另發現草皮土層有磚塊、玻璃等廢棄物。高虹安表示，新竹漁港過去有施做8000餘萬的相關工程，回填土是漁港南側與青草湖淤積土，為何會有磚塊廢棄物會立即調查與釐清。媒體人黃揚明對此酸說，前市長林智堅就說過新竹產矽，有什麼好大驚小怪的？網友也紛紛笑虧留言「這是造景」、「菇矽養堅」。

高虹安表示，新竹漁港風箏賽場紅火蟻的防治狀況如果沒辦法在短期根治，也要讓民眾、親子來遊玩時有警覺心。但在巡視草皮紅火蟻狀況時，卻在部分光禿的草皮區域上，發現土層淺層就可以看到相當多的碎石磚、玻璃與廢棄物。她說，這部分會立即回去調閱當時的合約與資料來釐清此部分工程，因為據初步了解，新竹漁港有包含第1期1100萬、第2期3500萬，之後還有水岸護堤、水岸改善工程等，共計有8200萬的工程。

高虹安提到，草皮底下土層為什麼會出現磁磚、磚頭、玻璃等廢棄物？這些不應該出現在草皮的東西，很有可能讓親子在這個地方玩耍、休憩時若不小心絆倒話，會有受傷的情形出現。已要求產發處回去立刻盤點相關工程，也要了解當時回填的覆土，原本是要以漁港南側與青草湖疏濬的土壤來回填，但為什麼如今在土層可以看到棄磁磚等物，究竟合約是否合規？還是在工程之後又有其它不明物放進來，這都會盡快來釐清。

「這有什麼好大驚小怪的，前市長就說過新竹產矽啊！」黃揚明今在臉書轉貼此則新聞，並註明自己在反串。原來林智堅過去幫沈慧虹助選時，曾語出驚人說：玻璃是新竹的特產，也因為有矽，新竹產矽，所以有了玻璃產業。也因為新竹產矽，所以有了半導體產業，形成半導體重鎮。

謝龍介姪子謝克洋留言：「有紅火蟻很正常啊，不跑起來風箏怎麼飛得起來？」網友也回「就你突破盲點」、「叫什麼叫，是長香菇了嗎？」、「是放了晚上會閃亮亮的東西，造景！」、「沒有回填爐渣就不錯了，在那叫什麼」、「摻矽？（台語」、「意圖使人回憶」、「菇矽養堅」。