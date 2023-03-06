馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，有阿兵哥寫在沙灘的抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」。前民進黨市議員王浩宇稱，罐頭也是牛肉罐頭、豬肉罐頭，基本上都是很營養的東西，不知道為什麼要這樣攻擊？「我是覺得被操作的機率很高」。網友反駁王浩宇，「你這個替代役，不懂離島前線官兵的辛苦還在講這種話，好意思嗎？」據了解，率先披露此事的是陳竑任，曾代表民進黨參選莒光鄉的鄉代。

馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，馬祖阿兵哥寫在沙灘的抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」。

對此，前民進黨市議員王浩宇稱，罐頭也是牛肉罐頭、豬肉罐頭，基本上都是很營養的東西，不知道為什麼要這樣攻擊？

王浩宇解釋，馬祖因為是離島，東北季風斷航，這是無法完全避免的事情，過去馬祖離島曾經因為斷航吃幾個禮拜罐頭，這幾年已經改善很多，完全是因為機械故障跟風浪造成，軍方不是故意的。

王浩宇認為，明明過去不會拿來做文章的事情，現在被拿來做文章，還刻在沙灘上讓國軍難堪，「我是覺得被操作的機率很高」。

他強調，罐頭也是牛肉罐頭、豬肉罐頭，基本上都是很營養的東西，不知道為什麼要這樣攻擊？牛肉罐頭所煮的牛肉麵不錯吃！

不過網友反駁說，「你這個替代役不懂離島前線官兵的辛苦還在講這種話 好意思嗎？」「您是在馬祖當兵是不是，說得好像你在離島當兵一樣」、「一個沒當過兵的人還在鬼話連篇」、「因為不是你在那邊吃罐頭，不要講風涼話」！

據了解，率先披露此事的是陳竑任，曾代表民進黨參選莒光鄉的鄉代，同時更是創辦Facebook社團「我愛西莒」的網紅，目前社團人數累積超過8000人。