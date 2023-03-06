雲林縣李姓男子遭酒駕王姓男大生開BMW撞斃，BMW擋風玻璃嚴重毀損。（斗六警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市5日清晨發生1起死亡車禍，李姓男子騎機車行經雲林路3段，因不明原因自撞分隔島，李男無大礙起身在路上撿拾散落物，沒想到遭王姓男大生駕駛的BMW轎車撞飛，送醫急救後宣告不治，全案依《過失致死罪》移送雲林地檢署偵辦。

63歲李姓男子5日清晨4點許1個人騎著機車，沿雲林路3段直行往斗南方向，因不明原因自撞分隔島，李男摔車後並無大礙，起身撿拾身上與機車的散落物，先在內車道撿了一陣子，後來準備走到外車道繼續撿，1輛BMW轎車突然衝過來，李男閃避不及慘被撞飛。

警方獲報趕到現場，發現BMW轎車駕駛為23歲王姓男大生，經實施酒測有酒駕情形，BMW轎車的車頭嚴重受損，擋風玻璃破碎，研判車速不慢撞擊力道強勁，李男被撞後由救護車送台大醫院雲林分院急救，最後仍因傷重宣告不治。

警方呼籲，民眾若發生車禍，切記不要在道路上撿拾散落物品，應先到路旁等待警方到場後，再作進一步的現場處理，馬路如虎口，隨時都可能有突如其來的車輛，尤其夜晚視線不佳更要注意。

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