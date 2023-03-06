女性朋友的福音來了！台中大魯閣新時代購物中心自3月8日至3月20日舉辦「美妝盛典」活動，主打化妝品、內睡衣滿2,000元送200元優惠，商場會員首七日獨享早鳥優惠，包括單筆滿3,000元就加送威秀影城電影票1張，單筆每滿5,000元再加送100元，最高可一次拿到2,000元加碼回饋！

大魯閣新時代表示，已備妥1,000張電影票準備大肆發放，內睡衣業種最高回饋率將達到28％！

在口罩禁令解除後，未來將逐步回歸到展露容顏的正常生活，大魯閣新時代建議消費者，可趁這一波折扣最強的美妝盛典備齊美妝保養品，為打扮自己提早做準備。

如館內深受女性愛用的「資生堂」專櫃，特別推出獨家品牌日優惠，熱銷款國民乳霜組將下殺到43折，高絲、雅聞倍優等多家保養品牌也紛紛推出仟元有找保養組；華歌爾、莎薇、思薇爾、曼黛瑪璉內衣也祭出滿額現折回饋，最高將可現省2,200元！

另外，有感於消費者對餐飲的需求提升，大魯閣新時代自3月開始啟動美食街改裝工程，預計4月中將以全新面貌回歸，除了大眾熟悉名店如石二鍋、hot7鐵板燒、丸龜製麵、爭鮮、ONE&ONE燒肉持續駐點外，屆時也將引進盛煎鍋貼、想想咖哩、KATZ卡司韓石米拌、松賀、食待磕等多家新品牌，將以全新美食感受服務廣大消費者。

大魯閣新時代表示，「美妝盛典」活動期間，凡卡友來店消費滿599元即可獲贈100元美食街回饋金，讓會員能獨家賺取折扣，搶先獲得體驗美食街餐點的機會！