自疫情發生以來，民眾越來越注重健康，尤其是現代人飲食不均衡，特別是長輩、發育中的青少年、女性、哺乳期的新手媽媽等族群，更需特別留意鈣質攝取量有無達標，根據衛福部建議，成人每日鈣質攝取量約為1000到1300毫克，但大多數的人都會忽略了鈣質流失的隱憂，而近日全素可食的海藻鈣近期就引起熱烈的討論，因此與中部百貨合作的電商保健品牌「九五之丹」，此次就特別針對國人對於海藻鈣的疑問提出解答。

過去補鈣的保健品來源多元，除了動物性鈣質如奶類製品，亦有以碳酸鈣與檸檬酸鈣的合成型鈣質，而近年消費者更會對於攝取營養的來源與吸收效率錙銖必較，因此訴求僅能透過天然萃取，而無法用化學合成的海藻鈣因此獲得大眾注意。由深海藻類打造的海藻鈣，具有高濃度的鈣質及許多礦物質、微量元素及維生素等，且富含抗氧化物質與抗炎物質，若自鈣化超過五年的鈣化紫藻萃取出來的海藻鈣，質量更好且珍貴，來源純天然且為全素的海藻鈣，也適合素食者作為補充鈣質的選項。

而「九五之丹」就建議消費者在購買海藻鈣保健品前，應多加留意產品的標示及說明，確認海藻鈣保健品中是否含有其他可輔助鈣質吸收的成分，像減少了鈉和氯含量的海水鎂、素食者友善的植物維生素D3、從納豆中萃取的維生素K2等，也需要仔細瞭解了成分、生產地和萃取來源等資訊後，謹慎選擇經過檢驗認證的產品，並向醫生或專業人員尋求意見，方能確保自己選擇了最適合的海藻鈣保健品。

消費者可選在早餐前或晚餐後的空腹時間，因為該時間人體代謝活躍，可幫助提高吸收效益，也可以減少因進食而產生的交互作用，因此也是補充海藻鈣最好的時段，另外隨著年齡、性別、體重、生活方式的不同，需要的鈣質攝取量也有所不同。若選用海藻鈣為鈣質補充來源，亦須留意攝取其他有益人體的礦物質及維生素。「九五之丹」也提醒消費者，極少數民眾食用海藻鈣可能會出現胃腸不適等症狀，服用保健品前應先行諮詢醫生，正確服用保健品不盲從，才能讓保健食品發揮價值。