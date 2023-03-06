8日經典賽的開幕戰，中華隊對手巴拿馬的先發名單此前已被當地媒體揭露，將由米西亞（Humberto Mejia）擔任先發投手對上中華隊，而巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）今(6)日受訪時證實此事了。

據巴拿馬當地媒體《Pinceladas del Clásico Mundial》報導，將由米西亞擔任先發投手，巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）也證實此事。此場比賽將於8日晚間七點在台中洲際棒球場舉行。