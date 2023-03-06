中華隊在官辦熱身賽首戰雖然贏球，但投手群卻表現不理想，全場共投出7次保送，尤其旅美投手鄧愷威更是1人次都未解決就被換下場，2位投手教練許銘傑、王建民都表示，會利用開打前最後2天的時間幫助他調整回來。

鄧愷威因為巨人球團要求，這次經典賽他將以中繼角色出賽，與過往在美職小聯盟時擔任先發投手不同，加上返台時間距離開打剩沒多久，王建民認為，多少跟時差有關，心情可能也還沒調適過來，希望利用這2天熟悉比賽節奏感。

6日第2場官辦熱身賽鄧愷威不會登板，在只有1場熱身賽的情況下要如何進入比賽節奏？王建民說：「只能利用牛棚把比賽節奏找回來，提早去熱身當作先發調整。」

許銘傑也認為，鄧愷威加入時間比較短，要適應的東西太多，明天盡量幫助他做最後調整，「其實剛剛餅總（林岳平）也有跟他討論滿多的，應該會有一些收穫。」

總教練林岳平說：「其實沒有講什麼，只告訴鄧愷威不要緊張，他不是技術的問題，還有時間調整，希望他在正賽發揮應有的實力，明天練球會再追蹤他的狀況。」

除了鄧愷威外，昨天先發投手江少慶再度出現首局失分的情況，許銘傑認為，江少慶太過於緊繃、想太多，太想控到想要的位置，「但棒球就是結果論，控到想要的位置人家不一定打不到，我跟他說放輕鬆一點，做你自己江少慶在做的事，輸贏是最後的事，我們大家一起承擔，而不是一開始就在想。」

許銘傑直言，他們不是狀態不好而是想太多，「是心態影響生理，所以只要心態導正就好，上場一定會有好表現，大家都是征戰很久的，知道自己需要什麼，不用我們多講，國際賽在台灣舉辦壓力更大，穿上這件衣服真的壓力很大，但只有做好自己才有辦法給球隊最好的貢獻。」