正值黃花風鈴木盛開時節，許多民眾到處追逐金黃美景，嘉義縣鹿草鄉雖沒有大片黃花風鈴木景致，輸人不輸陣，鹿草鄉農會善用停灌休耕田，打造廣達3公頃的向日葵園區，現園區向日葵花海已開到2成，預估下周將全面盛開，屆時民眾又多了一處賞花、打卡好去處。
因應「大區輪灌」制度，鹿草鄉農會主動輔導一期稻休耕農民種植向日葵，鹿草鄉農會總幹事陳健平說，農會主動找農民商量，提供向日葵種籽供農民栽種，除集中在鹿草外環道的花田有3公頃大，另還有幾區散落在鄰近村落，加起來總面積多達5公頃。
陳健平說，今年氣溫較低，花開時間較晚，目前已開到2成，鑑於大區輪灌已成趨勢，如今年反應不俗，日後如需配合停灌休耕營造花海，會依照今年經驗調整種植時間，同時擴大種植面積。
與陳健平一同化身向日葵代言人的鹿草鄉長嚴佩瑜說，預估下周向日葵花海將盛開，估計花期可延續到清明節左右，屆時不只遊客可以走進花田，鄉親返鄉祭祖也可以親近故鄉土地，歡迎民眾假日扶老攜幼來賞花，打卡、拍網美照，但不要採摘花朵，留給大家美麗的視野。
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