農委會於2013年訂定「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年11月至翌年2月開放捕撈鰻苗，每年3月至10月禁止捕撈鰻苗，但有團體建議延長鰻苗捕撈期。漁業署表示，為鰻苗漁業資源永續利用，目前無延長捕撈期理由。動團表示，漁業署應進一步從嚴管理台灣沿海的鰻苗漁業，以達物種存續。

目前鰻魚養殖產業所需鰻苗均來自天然苗，台灣鰻苗來游期為每年10月至翌年4月共計7個月，依據2008年至2012年鰻苗捕獲量統計，11月至翌年2月計4個月為鰻苗來游高峰期開放捕撈，而11月至翌年2月期間捕獲量已占年度捕獲量94％，其餘3個月禁捕讓鰻苗有機會溯河成長繁衍，維繫資源再生永續利用。

根據統計，2022年度總計捕獲1801公斤，來游趨勢集中於11月至12月，至2023年1月至2月來游量已趨緩，3月份出現的鰻苗為2月份隨潮流進入台灣沿岸的殘餘苗，漁業署認為，如開放捕撈會將殘餘苗捕獲殆盡，無益於資源再生。

漁業署指出，針對有團體建議延長鰻苗捕撈期，目前並無開放延長捕撈期理由，雖會讓漁民短期生計受到影響，但讓殘餘苗溯河成長，長期而言，更有利於漁民生計及鰻魚產業永續經營。

台灣動物社會研究會指出，近40年來因人為過度捕撈，加上河川棲地的破壞，日本鰻苗的捕撈數量不斷呈現下降趨勢，日本環境省於2013年將其指定為瀕危物種，國際自然保護聯盟（IUCN）則於2014年將日本鰻列為「瀕危物種（Endangered）」，台灣林務局則在2017年將之列入淡水魚紅皮書「極度瀕危物」種。

研究會表示，日本鰻性成熟需要8年以上，但這個被稱為「黑金」的鰻苗，每到漁汛期便被瘋狂撈捕，導致數十年來的年捕撈量嚴重且持續銳減，因此反對延長鰻苗捕撈期時間，漁業署更應該進一步從嚴管理台灣沿海的鰻苗漁業，包括落實撈捕鰻魚苗的漁民登記及採取許可制、強化鰻魚苗的卸魚申報，以及實施鰻魚苗撈捕總量管制等。