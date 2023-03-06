台語歌手荒山亮（本名簡世亮）現年53歲，憑製作布袋戲音樂和演唱主角人物歌曲竄紅，代表作有〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉等等，2012年獲金曲獎最佳台語男歌手獎，近日卻遭一名女子指控以買茶為由，被他在位於林口的錄音室性侵，事後匯款一萬元後就無聯絡，對此荒山亮也回應了。

根據《三立新聞網》報導，45歲的A女爆料，荒山亮邀A女去他的錄音室，並向女方購買5公斤的茶葉，並給予1萬2千元，期間兩人喝酒後，荒山亮順勢性侵，A女目前已向警方報案。

荒山亮否認性侵行為，並透過經紀人表示，「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」

荒山亮學生時代就玩樂團，並在民歌西餐廳演唱，後來他到美國休士頓大學讀旅館管理系，在當地也接觸卡通、電影配樂多年，1990年代末期荒山亮受邀參加布袋戲電影《聖石傳說》的配樂，自此荒山亮獻聲演唱許多布袋戲主題曲，2012年更奪下第23屆金曲獎的最佳台語男歌手獎。

荒山亮與霹靂合作約有16年，近期與布袋戲合作較少，他說希望未來還能有機會合作，為發揚布袋戲文化，他去年曾擔任「2022布袋戲金曲歌唱大賽」評審，表示希望能夠聽到更多年輕的聲音，也希望能為布袋戲歌曲找到傳承的新一代，荒山亮希望布袋戲能一直受到年輕族群的歡迎，也希望音樂上能夠再突破、創造新的流行。

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