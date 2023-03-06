觀察近年引領台股風潮的高股息ETF，其中有四檔訴求低波動，分別為元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）以及凱基優選高股息30（00915），其中又以凱基優選高股息30（00915）兼具高品質、高股息特色，今年以來截至3月3日為止，繳出9.37％的績效表現，淨值走勢不僅數度寫下新高紀錄，亦是少數近五日股價連續上漲的高股息ETF。

法人表示，企業獲利持續下修機會大，但觀察2005年以來的台股企業獲利表現，每當下修家數比例達30％，往往也是築底條件浮現的契機。隨著台股企業獲利下修週期可望在今年上半年結束，股價通常領先基本面反映，現在正是逢低分批布局的好時機。

隨著短期半導體庫存偏高，再加上市場資金相對緊縮，台股接下來可能由聚焦高品質、低波動特色的個股，轉向高品質、高股息類股；在風格轉換的過程當中，難免遭遇亂流與震盪，為免在市場反覆打底過程中被洗出場，投資人不妨從低波動類股中，尋求兼具高品質、高股息特色的個股，相對更能持盈保泰，是接下來布局台股的最佳投資策略。