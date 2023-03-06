111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽3月11日、12日於台北小巨蛋進行，爭取2連霸的光復高中，教頭陳定杰勉勵球員，可以成為挑戰連霸的隊伍很幸運，大家就努力做好自己本份，最終冠軍是否到手，上天自有安排。

陳定杰指出，他一直告訴球員，光復高中靠著去年學長打下江山，成為唯一有機會挑戰連霸的隊伍，已經是本屆所有參賽球隊最幸運的，而且目前主力也有去年冠軍賽經驗，大家就平常心面對，好好享受比賽，維持對籃球熱愛的初衷，努力盡本分在場上奮戰，最終勝負結果，上天自有安排。

曾於97學年到99學年成為男子組首支3連霸隊伍的松山高中，自從106學年2連霸後，有4季無緣4強，本季回歸4強，教頭黃萬隆也給球員信心喊話，雖然是這批球員第一次前進台北小巨蛋，雖然空間感不同，但籃球場、籃框都跟過去比賽場地一樣大，無需因為第一次在台北小巨蛋出賽而怯場。

HBL男子組4強賽程，3月11日中午12點光復高中出戰能仁家商，晚間6點松山高中對壘南山高中，勝隊前進12日晚間6點冠軍戰，敗隊12日中午點打季軍戰。

松山高中重返4強，對於4強也是磨刀霍霍。（高中體總提供）

南山高中男籃隊連10年打進HBL 4強。（高中體總提供）