中國大陸的國防預算今年增長7.2％，引起各方關注。十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人譚克非6日表示，中國大陸有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。

據新華社報導，有記者問，當今世界進入動蕩變革期，不穩定性不確定性顯著上升，美國等國家大幅增加軍費預算。請介紹今年中國大陸國防費預算安排的有關情況。

譚克非說：「中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，在經濟社會持續健康發展的同時，保持了國防支出適度增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。」

譚克非說，2023年全國一般公共預算安排國防支出1.58兆元（人民幣，下同），比上年執行數增長7.2％，其中：中央本級支出1.55兆元，比上年執行數增長7.2％。增加的國防支出主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全面加強練兵備戰，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。二是加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化。三是鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水平。四是與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件。

譚克非說，中方堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。與美國等軍事大國相比，中方的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。中方有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。